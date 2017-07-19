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Главная » Образование » Ремонт в центральной детской библиотеке Мурманска продолжается
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 16:50

Ремонт в центральной детской библиотеке Мурманска продолжается


МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ - Комфортные условия, разнообразный книжный фонд, свободный доступ к беспроводному интернету – в заполярной столице продолжается модернизация интеллект-центров. В Центральной детской библиотеке в самом разгаре ремонтные работы. Их качество сегодня проверил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Центральная детская библиотека располагается в помещении на улице Беринга, 28 с момента постройки здания – 1979 года. Книжный фонд составляет более 37 тысяч экземпляров.

«На сегодняшний день отремонтирована кровля, выполнена перепланировка туалетной комнаты с учетом потребностей маломобильных групп населения, окна заменены на современные энергосберегающие стеклопакеты, на входе установлены новые остекленные двери», – рассказала директор МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» Веслава Лобода.

Рабочим еще предстоит заменить межкомнатные двери, радиаторы отопления, обновить внутреннюю отделку стен. После ремонта библиотека предстанет в новом виде: помещения будут разделены на зоны обслуживания по возрасту. Для юных читателей создадут 8 рабочих мест, оборудованных компьютерами. Также планируется отремонтировать фасад здания.

«За годы существования программа модернизации библиотек полностью себя оправдала. Сегодня уже 15 тысяч детей являются читателями городских интеллект-центров», – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Обновлены 23 филиала во всех округах Мурманска. Сейчас ведется ремонт филиала Центральной городской библиотеки №8 (ул. Свердлова, 8/6).

АГМ

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