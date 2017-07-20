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Сари
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Главная » Образование » Школы и детские сады продолжают готовить к новому учебному году
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 15:22

Школы и детские сады продолжают готовить к новому учебному году


МУРМАНСК/ 20 июля/ БИ-ПОРТ – Работы по подготовке городских образовательных учреждений к новому учебному году идут полным ходом. Ремонтируются учебные кабинеты, холлы, спортивные и актовые залы, туалетные комнаты, благоустраиваются прилегающие территории.

Кроме текущих ремонтов во всех школах и детских садах ведется подготовка к осенне-зимнему периоду. Промываются системы отопления, выполняется прочистка и опрессовка водоподогревателей. Производятся работы по ремонту канализации, водоснабжения, отопления, дренажной системы, а также вентиляции и освещения.

С середины августа муниципальная комиссия оценивает соответствие образовательных учреждений необходимым требованиям. Специалисты осматривают школьные здания, проверяют акты готовности теплопунктов, результаты замеров уровня освещенности и микроклимата, анализы качества питьевой воды, акты проверки спортивного оборудования.

«Особое внимание со стороны специалистов уделяется соблюдению правил пожарной безопасности и состоянию инженерных систем, которые должны обеспечивать работоспособность учреждения в течение всего отопительного периода, – рассказала директор школы №5 Ирина Ускова. – В нашем образовательном учреждении все работы идут строго по графику».

АГМ

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