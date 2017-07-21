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Жизнь в Мурманске


Сари
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Сергей Агарков:

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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

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Надежда Вуколова
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Главная » Образование » Стартовал конкурс на получение гранта на проведение форума «Молодая наука Арктики»
 
 
 
 
21 Июля 2017 года, 12:57

Стартовал конкурс на получение гранта на проведение форума «Молодая наука Арктики»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило утвердить Положение о конкурсе на получение гранта на проведение регионального молодежного форума «Молодая наука Арктики» в 2017 году, а также порядок предоставления и расходования гранта.

Конкурс проведет Министерство образования и науки Мурманской области. Размер гранта для организации форума составляет 135 400 рублей. Претендентами на его получение могут быть юридические лица, являющиеся субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, и (или) образовательные организации высшего образования, расположенные на территории региона и не являющиеся казенными учреждениями. Прием заявок проводится до 15 сентября.

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