Конкурс монографий и научных трудов объявлен в Мурманской области

21 Июля 2017 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июля/ БИ-ПОРТ – Для поощрения творческой активности ученых, развития кадрового научного потенциала и создания условий для более полного использования достижений науки в решении проблем правительство Мурманской области постановило провести конкурс монографий и научных трудов, направленных на развитие региона.

Конкурс проводится по номинациям «Технические и естественные науки» и «Экономические и гуманитарные науки». Прием заявок осуществляется с 31 июля до 15 сентября. Победители получат дипломы победителей конкурса и премию в размере 40 000 рублей. Участники, занявшие второе место, буду награждены дипломами лауреата и премией в размере 31 250 рублей. Участники, не занявшие призовые места, получат только диплом участника.

Организовать и обеспечить проведение конкурса должно Министерство науки и образования Мурманской области с 31 июля по 30 ноября. Президиуму КНЦ РАН и руководителям образовательных организаций высшего образования также рекомендовано принять участие в проведении конкурса.