Школьник из Мончегорска заработал $3000

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива» В Мурманске отметили 40 лет «Лада Нива»
День металлурга отметили в городах Мурманской области День металлурга отметили в городах Мурманской области
«Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале «Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Мурманская библиотека станет интеллект-центром, а строительство Нахимовского училища закончат к сентябрю
 
 
 
 

Курсы валют 22.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,5828
-1,0144
1 USD
Доллар США
58,9325
-0,4380
1 EUR
Евро
68,6623
0,2615
10 NOK
Норвежских крон
73,3010
0,0945
10 SEK
Шведских крон
71,4316
-0,1405
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

11°
4.8 м/с
давление 767.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

Выбор редакции

В Москве отменен вылет самолета рейса Мурманск - Сочи
21 Июля 2017, 13:16
В Москве отменен вылет самолета рейса Мурманск - Сочи
В Мурманской области будут созданы силы гражданской обороны
21 Июля 2017, 11:58
В Мурманской области будут созданы силы гражданской обороны
Центробанк снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП
21 Июля 2017, 11:25
Центробанк снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП
Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост
21 Июля 2017, 09:36
Жители Шонгуя вновь пытаются обратить внимание на разрушающийся мост
 
 
 
 

Самое читаемое

Юную мурманчанку задержали с чемоданом алкоголя и наркотиками по пути в детский лагерь
23 Июля 2017, 18:19
Скончалась ведущая программы
23 Июля 2017, 13:07
В Мурманске горел автомобиль
23 Июля 2017, 15:12
Сегодня в Заполярье ожидается до +15º
23 Июля 2017, 14:10
Два человека погибли в ДТП под Мишуково
24 Июля 2017, 09:45
Цирковая обезьяна покусала женщину и скрылась
23 Июля 2017, 12:04
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Школьник из Мончегорска заработал $3000
 
 
 
 
24 Июля 2017 года, 11:06

Школьник из Мончегорска заработал $3000


МОНЧЕГОРСК/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – Подросток из Мончегорска Илья Глебов нашел уязвимость во «ВКонтакте» во время подготовки к ЕГЭ, пишет ITMO.News.

17-летний Илья Глебов этой весной окончил гимназию в Мончегорске. Готовясь к ЕГЭ по информатике, школьник наткнулся на статью об уязвимости в Facebook, позволявшей взломать аккаунты в социальной сети. Он решил попробовать это и во «ВКонтакте». Как оказалось, уязвимость, позволяющая взломать большинство аккаунтов, есть и в российской социальной сети.

За находку Глебову выплатили две тысячи долларов, еще тысячу в программе bug bounty ICQ, где, как выяснилось, тоже существовала возможность взлома. Деньги он сможет получить только после 18. А пока мончегорец планирует поступить в вуз на информационную безопасность.

«Суть уязвимости заключалась в переборе кодов восстановления на тестовом домене компании. Я подумал, а чем, собственно, «ВКонтакте» хуже? И решил попробовать провернуть подобный трюк у них. Я примерно знаю, как работает «ВКонтакте», поэтому проверить эту мысль было достаточно просто. В общей сложности, удалось найти уязвимость, которая затронула и «ВКонтакте», и ICQ, до этого проверял еще одну уязвимость во «ВКонтакте»», – пояснил Глебов.

Сразу после обнаружения Илья написал репорт на HackerOne. Уже через 17 часов уязвимость была устранена. Спустя несколько дней ему выплатили деньги. Чтобы их вывести, нужно зарегистрировать PayPal, так что подростку в любом случае придется ждать совершеннолетия.

Илья Глебов также встретился с Даниилом Заколдаевым, деканом факультета информационной безопасности и компьютерных технологий, и Алексеем Итиным, ответственным секретарем приемной комиссии. В итоге школьнику предложили обучение за счет средств Университета ИТМО по образовательной программе «Технологии защиты информации».

«На Илью мы обратили внимание на серьезном интернет-ресурсе, где специалисты в области IT общаются и делятся опытом. Знания Ильи в некоторых предметных областях значительно превосходят требования, предъявляемые ребятам его возраста: очевиден интерес к реверс-инженирингу и желание развиваться, в том числе самостоятельно. Рассчитываем, что он выдержит серьезную нагрузку базовых дисциплин в первый год обучения и сможет раскрыть свои таланты в области информационной безопасности», – комментирует Заколдаев.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Консульство Норвегии в Мурманске прекратит рассматривать заявления на получение визы
2.
Пленэр художников Северо-Запада пройдет в Мурманской области
3.
К концу лета в России может подорожать бензин
4.
Международный день коренных народов мира отметят в Никеле
5.
Два человека погибли в ДТП под Мишуково
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта