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Главная » Образование » Выпускники мурманских вузов предпочитают работу в Питере – исследование
 
 
 
 
26 Июля 2017 года, 14:51

Выпускники мурманских вузов предпочитают работу в Питере – исследование


РОССИЯ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Выпускники мурманских вузов предпочитают искать работу в Петербурге, нежели оставаться в Мурманске. Об этом свидетельствуют данные исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященного миграции выпускников высших учебных заведений страны.

Согласно данным исследования, мурманские высшие учебные заведения не входят в перечень самых востребованных – из почти 3,2 тысяч выпускников 11-х классов на очную форму обучения поступает всего 797 человек. Таким образом, показатель востребованности системы высшего образования в регионе равен 0,37 (среднероссийский – 0,75).

Помимо низкой популярности системы ВО в регионе, «молодым специалистам» достаточно сложно трудоустроиться. В этом случае выпускники вузов в поисках работы предпочитают выезжать за пределы региона. Показатель так называемой «послевузовской миграции» достигает 33%. Согласно исследованию, чаше всего выпускники вузов в поисках работы отправляются в Петербург – доля выпускников из Мурманской области, трудоустроенных в Питере, составляет 14% (для сравнения: Новгородская и Псковская области – по 20%, Карелия – 17%).

Интересен и тот факт, что Мурманская область является «замкнутым» регионом, где вузы не востребованы среди выпускников школ, но работают на локальный рынок труда.

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