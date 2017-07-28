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Сари
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Главная » Образование » Поиском решений качественной подготовки плавсостава МГТУ займется рабочая группа
 
 
 
 
28 Июля 2017 года, 12:52

Поиском решений качественной подготовки плавсостава МГТУ займется рабочая группа


РОССИЯ/ 28 июля/ БИ-ПОРТ – Министр транспорта России Максим Соколов 27 июля провел совещание по вопросу обеспечения качественной конвенционной подготовки специалистов морского и внутреннего водного транспорта. Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

В своем выступлении Соколов затронул вопрос функционирования Мурманского государственного технического университета, переданного в ведение Министерства образования и науки. Министр уточнил, что в состав вуза входят структурные подразделения, реализующие программы подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными и национальными требованиями. По его словам, подготовка специалистов плавсостава ведется по методикам, включающим воспитательно-дисциплинирующую составляющую, и с учетом высоких требований к деятельности моряка. Подготовка всегда носила отраслевой характер и находилась под управлением системы отраслевых органов власти.

Глава Минтранса России подчеркнул, что к подготовке членов экипажей морских судов предъявляются международные требования, изложенные в Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ). Полномочия по исполнению Конвенции осуществляет Минтранс России.

Участники отметили, что подведомственные Росморречфлоту образовательные организации полностью соответствуют требованиям Конвенции ПДНВ, что подтверждено результатами независимых проверок международных экспертов. Для выполнения этих требований в вузах Росморречфлота внедрена и сертифицирована система стандартов качества. Несмотря на это, учитывая необходимость соответствия типовых программ подготовки морских специалистов ИМО требованиям международных конвенций и Кодексу Торгового мореплавания, на первый план выходит обеспечение качественной конвенционной подготовки специалистов отрасли.

Для выработки единой позиции решено сформировать Рабочую группу, в состав которой привлечь представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутатов Государственной думы, представителей Совета Федерации, экспертов отрасли, представителей Общественного совета Минтранса России и общественных советов федеральных органов исполнительной власти, образовательных организаций, профессиональных сообществ и работодателей.

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