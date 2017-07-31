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Главная » Образование » Студенты индустриального колледжа приняли участие в проекте «Профориентация 2025»
 
 
 
 
31 Июля 2017 года, 15:15

Студенты индустриального колледжа приняли участие в проекте «Профориентация 2025»


МУРМАНСК/ 31 июля – Студенты Мурманского индустриального колледжа, обучающиеся по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Судостроитель-судоремонтник», «Бурильщик морского бурения скважин» и «Технология машиностроения», приняли участие в проекте «Профориентация 2025».

Первый этап проекта состоялся на базе Мурманского морского Мурманском торгового порта. В работе мероприятий «Большой день на предприятии» приняли участие генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько, Председатель областной Думы Сергей Дубовой, заместитель Губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, а также опытные и молодые специалисты ПАО «ММТП», которые рассказали о достижениях и перспективах развития Мурманского морского торгового порта.

Для студентов была организована экскурсия в музей Мурманского морского торгового порта, проведена встреча за круглым столом участников проекта, обзор порта со смотровой площадки, экскурсия по порту. На туристической базе проведен тренинг с элементами деловой игры «Как приобрести уверенность и стать успешным», деловая игра «Переговоры на работе».

«Большой день на предприятии» завершился неформальным общением студентов с организаторами проекта. Студенты обменялись мнениями о проведенном мероприятии, задали волнующие их вопросы, у многих появилось желание трудоустроиться в ПАО «ММТП» по специальности.

Участники мероприятий отметили, что проект «Профориентация 2025» актуален для региона, появилось желание познакомиться в формате «Большой день на предприятии» с другими ведущими организациями Мурманской области.

Студенты Мурманского индустриального колледжа продолжат участие в работе проекта «Профориентация 2025».

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