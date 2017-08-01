МАГУ объединил молодежь Мурманской области на фестивале «Териберка. Новая жизнь»

01 Августа 2017 года, 12:00

МУРМАНСК/ 1 августа - Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области провело выездное совещание в Териберке. Встреча была посвящена развитию предпринимательства и интенсификации инвестиционной деятельности в посёлке. В повестку заседания также вошло обсуждение итогов третьего арктического фестиваля устойчивого развития территорий «Териберка. Новая жизнь».

Фестиваль проходил на берегу Баренцева моря с 15 по 16 июля. В этом году активное участие в организации мероприятия приняли студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета.

Инициатором совместной работы организаторов фестиваля и представителей МАГУ стал координатор университетского проекта «Териберка – МАГУ всё!» кандидат юридических наук Алексей Кузьмин.

«Я был давно знаком и с организаторами фестиваля, и с самой Териберкой, и у меня возник вопрос – почему в стороне от такого масштабного проекта остается ведущий вуз Мурманской области? Ведь у нас есть все возможности для того, чтобы активно участвовать в подобных мероприятиях, а сама идея фестиваля совпадает с концепцией развития МАГУ как опорного вуза, - рассказывает Кузьмин, - я начал работать над этим вопросом, и оказалось, что, например, кафедра философии и социальных наук давно проводит в Териберке свои исследования. Там же проходят археологические раскопки, результаты которых обрабатывают наши «историки», а специалисты-культурологи изучают культурное наследие села».

Работу нескольких кафедр университета было решено объединить в проект, который получил название «Териберка – МАГУ всё!». Его основной целью стало развитие территории села, а также изучение и сохранение его культуры. При этом «Териберка – МАГУ всё» включает в себя не только исследования территории, но и инновационные проекты по созданию молодёжного лагеря и эко-агропарка. Координацией работы по направлениям проекта занялся Алексей Петрович. Впоследствии он стал одним из членов оргкомитета фестиваля «Териберка. Новая жизнь», обеспечив мероприятие поддержкой со стороны Мурманского арктического государственного университета.

В этом году преподаватели и студенты МАГУ подготовили две собственные фестивальные площадки. На берегу моря, неподалеку от зоны экотуризма, ребята, обучающиеся на факультете искусств и сервиса, представили гостям фестиваля поморский лабиринт, а также провели увлекательный мастер-класс по изготовлению традиционных сувениров. Площадка является частью проекта МАГУ – научно-образовательной площадки «Под крылом Арктики».

В центре фестивальной площадки расположилась группа студентов, обучающихся по направлению «История». При участии Регионального отделения Российского военно-исторического общества силами группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» совместно с военно-историческим клубом «Заполярный рубеж» был развернут небольшой интерактивный лагерь в рамках проекта «Териберка: северный фронтир Заполярья». Лагерь изображал позиции 325-го стрелкового полка, который в первые дни войны летом 1941-го находился в Териберке. По словам председателя регионального отделения, кандидата исторических наук Александра Чапенко, во время фестиваля все желающие смогли изучить униформу, снаряжение и макеты оружия Рабоче-крестьянской Красной Армии по состоянию на лето 1941 года и сфотографироваться с реконструкторами и макетами оружия.

Помимо непосредственной организации работы площадок, студенты МАГУ приняли участие в фестивале и в качестве волонтёров.

«В фестивале участвовало порядка 44 волонтёров. Костяк волонтерской команды – это, конечно, студенты МАГУ, но были ребята и из других учебных заведений Мурманска, Санкт-Петербурга и даже одна девочка из Польши. Получается, мы пошли даже дальше, чем рассчитывали, и уже в рамках этой работы смогли объединить молодежь региона», - считает Алексей Кузьмин.

Так, например, студенты-социологи стали основой для группы волонтёров, работавших в урбанистической зоне фестиваля. Ребята приняли участие в формировании коллаборативной инсталляции «Лодка мечты», украсив её лентами с пожеланиями от гостей фестиваля. Теперь, по словам Алексея Петровича, студентам предстоит обработать полученные на фестивале данные в рамках изучения общественного мнения. Кроме того, ребята работали над ментальной картой поселения – на территории фестиваля был установлен планшет с изображением Териберки. Согласно полученным от местных жителей данным, на планшете отмечались памятные, а также наиболее благоприятные или, наоборот, наименее удачные точки села. Результаты исследования будут учтены при составлении мастер-плана Териберки, разработка которого является одной из приоритетных задач в рамках развития этой арктической территории.

Активное участие ребята из МАГУ принимали в секции экотуризма. В частности, группа студентов-экологов трудилась над созданием экологической тропы – продумывали маршрут, расставляли таблички, а затем работали с туристическими группами в качестве экскурсоводов.

«Все объявления на фестивале – куда пойти, где разместить автотранспорт, где поставить палатки, где что-то проходит – это всё тоже наши студенты. Они же помогали и в спортивном кластере, начиная от установки палаток и раздачи оборудования, и вплоть до того, что сами были инструкторами. Наши студенты также работали в фудзоне и помогали поварам проводить мастер-классы. Уставали, да, но, несмотря на это, умудрялись после окончания рабочего дня на фестивале отдыхать. Находили силы, например, играть в волейбол», - вспоминает кандидат наук.

Работу ребят на фестивале высоко оценили организаторы мероприятия. По официальным данным, площадки фестиваля за два дня посетило более трех тысяч человек, хотя фактически людей было гораздо больше.

«Можно сказать, что всё мероприятие держалось на наших студентах. Конечно, мы будем и дальше продолжать участие в «Новой жизни». Если честно, организаторы фестиваля без нашего участия его уже не мыслят, - признается Кузьмин, - это вписывается в стратегию развития опорного вуза, потому что Териберка – бренд области, и наш университет участвует в его развитии».

В сентябре этого года планируется устроить торжественное награждение участников «Новой жизни». Тогда же будет обсуждаться концепция следующего фестиваля, и МАГУ предложит организаторам собственное видение мероприятия.

«Мы бы хотели делать что-то чаще, чем один раз в год, чтобы общественность вспоминала о Териберке не только в дни фестиваля. Своё место на «Новой жизни» МАГУ уже нашёл, но теперь участие мы будем принимать ещё активнее, не ждать предложений, а сами развивать это направление. Например, будем работать над концепцией круглогодичного международного молодёжного лагеря в Териберке», - отмечает Кузьмин.