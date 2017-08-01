МАГУ подводит первые итоги приёмной кампании

02 Августа 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 2 августа – Мурманский арктический государственный университет подводит первые итоги приёмной кампании-2017 – в первый день августа в университете завершился приём оригиналов аттестатов и заявлений о согласии на зачисление на программы бакалавриата от лиц, желающих быть зачисленными на «первом этапе».

На дату окончания приема документов, 26 июля, в региональный опорный вуз было подано 3326 заявлений, из них 2077 – на бюджет и 1249 – на платную форму обучения. Для сравнения, в прошлом году в университет было подано 2726 заявлений. Отмечается, что в этом году в МАГУ предусмотрено 519 бюджетных мест, 406 из которых предусмотено на бакалавриат, 113 – на магистратуру и 75 – на программы СПО.

В этом году ряд направлений отличился высоким конкурсом. В целом на одно место в МАГУ претендует от 4 до 13 абитуриентов. Среди лидеров приемной кампании: комплекс экономических специальностей, прикладная математика и информатика, юриспруденция, иностранные языки, история, дизайн. Устойчивый интерес наблюдается к техническим направлениям, особым спросом также пользуются туризм, социальная работа и журналистика.

В этом году среди абитуриентов Мурманского арктического государственного университета 75 обладателей аттестата или диплома с отличием, 14 золотых медалистов. 71 поступающий является волонтером.

Прием оригиналов аттестатов и согласий на зачисление по программам бакалавриата на «втором этапе» завершится 6 августа, а заключить договора на платное обучение в МАГУ можно до 14 августа.

Напомним, до 22 августа в университете продолжится прием в магистратуру. У абитуриентов есть уникальная возможность получить образование по программам, которые реализуются только в МАГУ. До 23 сентября также продолжается приём заявлений на заочную форму обучения.

Кроме того, Кировский филиал МАГУ приглашает поступить на обучение по программам среднего профессионального образования. Сейчас приемная кампания в самом разгаре, и документы от выпускников 9 классов будут приниматься до 15 августа. Подробную информацию о поступлении в вуз можно получить на сайте МАГУ в разделе «Абитуриенту».