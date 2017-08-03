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Главная » Образование » Сергея Агаркова попросят уйти?
 
 
 
 
03 Августа 2017 года, 15:53

Сергея Агаркова попросят уйти?


МУРМАНСК/ 3 августа/ БИ-ПОРТ – Ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков может быть освобожден от должности уже в ближайшее время. Об этом редакции сообщили источники в региональном Минобре. По их словам, подготовлено и направлено письмо в Минобрнауки РФ, в котором изложены доводы в пользу отставки ректора.

Вероятными причинами отправки письма собеседники «Би-порта» называют нежелание Агаркова участвовать в процессе объединения Технического университета с МАГУ. «После того, как МГТУ был выведен из ведения Росрыболовства, он (вуз, – прим. ред.) напрямую стал подчиняться Минобрнауки, соответственно назначить или снять ректора учебного заведения становится проще», – пояснили собеседники агентства.

Разговоры о том, что Мурманский государственный технический университет войдёт в состав объединённого опорного регионального университета на базе Мурманского арктического государственного университета идут достаточно давно. Ранее предполагалось, что процесс будет завершён к началу нового учебного года. В данной ситуации устранение ректора МГТУ возможно ускорит процесс интеграции.

В пресс-службе МГТУ агентству сообщили, что «в университете не располагают информацией по данному вопросу».

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