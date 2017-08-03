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Главная » Образование » Ректор МГТУ подробно прокомментировал информацию о возможной отставке
 
 
 
 
04 Августа 2017 года, 11:46

Ректор МГТУ подробно прокомментировал информацию о возможной отставке


МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Ректор Мурманского государственного технического университет Сергей Агарков подробно прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

«На сегодняшний день главные задачи для меня как ректора МГТУ – это организация работы по погашению имеющейся задолженности перед работниками университета и обеспечение приемной кампании. Доводы о моей возможной отставке, инициируемой Министерством образования и науки Мурманской области по причине моего «нежелания участвовать в процессе объединения МГТУ с МАГУ» считаю несостоятельными, так как вопрос реорганизации вузов находится в юридической плоскости и регулируется Постановлением Правительства РФ от 06.02.2014 N 84 (ред. от 07.07.2016) «Об утверждении Правил проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации и подготовки указанной комиссией заключений» и не находится в компетенции ректора», – написал Сергей Агарков на сайте МГТУ.

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