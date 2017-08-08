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Сари
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Главная » Образование » 70, 62 или 22 миллиона – какова на самом деле задолженность по зарплате в МГТУ?
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 08:45

70, 62 или 22 миллиона – какова на самом деле задолженность по зарплате в МГТУ?


МУРМАНСК/ 9 августа/ БИ-ПОРТ – В результате проведённой проверки Следственным управлением следственного комитета России по Мурманской области было выявлено, что начиная с июня текущего года задолженность по заработной плате перед 904 работниками МГТУ превысила 62 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространённым пресс-службой регионального следкома.

Ранее областная прокуратура озвучила свои результаты проверки, согласно которым следует, что общая сумма задолженности по заработной плате составила 22 млн рублей, а количество ущемлённых сотрудников составляет 1006 человек.

Ранее сообщалось, что речь идёт о 1100 сотрудниках и и недофинансировании в объеме 70 млн рублей. 

Вместе с тем, накануне ректор МГТУ Сергей Агарков выступил с заявлением, что финансирование учебного заведения было восстановлено и они начали погашать задолженность по зарплате, начисляя при этом ещё и проценты за просрочку. На сайте университета приводятся слова благодарности г-на Агаркова, сказанные в адрес Минобрнауки за «оперативное решение вопросов, а также отзывчивость и деятельное участие в решении проблем, с которыми столкнулся университет».

 

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