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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

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Главная » Образование » На бюджетных местах в МАГУ будет обучаться более 400 студентов
 
 
 
 
09 Августа 2017 года, 16:19

На бюджетных местах в МАГУ будет обучаться более 400 студентов


МУРМАНСК/ 9 августа – Завершился второй этап приёмной кампании Мурманского арктического государственного университета. Начало нового учебного года в региональном опорном вузе будет отмечено значительным прибавлением в рядах студентов – на бюджет в этом году зачислено 406 человек, что почти в два раза больше, чем в 2016 году (239). 319 ребят будут обучаться в Мурманском кампусе, 87 – в Апатитах.

Средние баллы поступающих растут. В частности, высокие показатели в этом году у таких направлений, как «Лингвистика», «Педагогическое образование. История. Право», «Журналистика», «Прикладная математика и информатика». Лидерами по количеству заявлений стали программы «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент»: в среднем, на одно бюджетное место претендовало 13 абитуриентов.

«Нам очень приятно поздравлять своих абитуриентов с зачислением и в ответ на фразу: «Поздравляем, вы поступили!» – слышать очень радостные эмоции, особенно если удалось поступить именно на то направление, которое выбрал и готовился. Приятно видеть, как радуются ребята, а еще больше – родители», - рассказывает ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева.

Абитуриенты, которые не прошли конкурс на бюджетные места, смогут получить образование на платной основе. Заключить договор можно до 14 августа включительно. На данный момент заключено уже 70 договоров.

В настоящее время и до 22 августа продолжается прием на программы магистратуры.

Впервые в этом году начал работу Колледж МАГУ. Прием на обучение происходит на платной основе. Те ребята, которые еще не определились, пойти учиться в школу или получать среднее профессиональное образование, могут сделать свой выбор до 15 августа.

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