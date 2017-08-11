Ремонты в школах выходят на финишную прямую

11 Августа 2017 года, 14:24

МУРМАНСК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманских образовательных учреждениях завершается подготовка к новому учебному году. Скоро начнет работу специальная комиссия, которая проверит, насколько они соответствуют всем современным требованиям.

«В нашей школе уже завершились все ремонтные работы, и мы готовы к проверкам, – рассказала директор школы №5 Ирина Ускова. – Стало интересно, как другие образовательные учреждения справляются с задачей по подготовке к новому учебному году».

В спортивном зале гимназии №1 в рамках реализации городской программы «Теплое окно» вместо устаревших оконных блоков установлены новые современные стеклопакеты. В обеденном зале ведутся работы по подготовке стен и потолка к покраске, модернизирована система освещения.

Во всех учреждениях образования Мурманска реализуется программа модернизации. В школах и гимназиях завершаются летние глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Также продолжается обновление и приведение в порядок пришкольных стадионов и спортивных площадок.

АГМ