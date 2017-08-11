Строительство детсада в Спутнике завершат в октябре

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
«МАКС-2017»: в небе лайнеры «МАКС-2017»: в небе лайнеры
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

В Музее истории Кандалакши открывается выставка «Северная графика»
 
 
 
 

Курсы валют 11.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6930
-0,2924
1 USD
Доллар США
59,9298
-0,0313
1 EUR
Евро
70,2677
-0,1506
10 NOK
Норвежских крон
75,2405
-0,1235
10 SEK
Шведских крон
73,2916
0,1879
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

Выбор редакции

На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
11 Августа 2017, 14:43
На полигоне ТБО в Междуречье начали монтаж нового оборудования
Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
11 Августа 2017, 13:26
Верховный Суд одобрил действия Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
11 Августа 2017, 12:20
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
11 Августа 2017, 11:46
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
 
 
 
 

Самое читаемое

«Аэрофлот» разрешил суммировать «семейный» багаж
11 Августа 2017, 10:22
Переноска с кошкой стала причиной вызова спецслужб
11 Августа 2017, 13:03
Крейсеры Северного флота вернулись в Североморск после участия в Главном военно-морском параде
11 Августа 2017, 11:15
В Мурманске почтут память погибших на подводном крейсере «Курск»
11 Августа 2017, 11:46
Работы на противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко» затянутся на несколько лет
11 Августа 2017, 12:20
При поддержке Мурманского морского торгового порта юные экологи едут в экспедицию на Байкал
11 Августа 2017, 10:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Строительство детсада в Спутнике завершат в октябре
 
 
 
 
11 Августа 2017 года, 18:20

Строительство детсада в Спутнике завершат в октябре

СПУТНИК/ 11 августа/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк побывала с рабочей поездкой в поселке Спутник Печенгского района. В поездке приняли участие министр образования и науки Наталия Карпенко, представители администрации Печенгского района.

В ходе поездки заместитель губернатора ознакомилась с ходом строительства детского сада на 140 мест. Строительство объекта ведется при активной поддержке областного бюджета и предусматривает выделение только в 2017 году около 92 млн рублей областных средств и порядка 33 миллионов – муниципальных.

Подрядчик заверил, что работы будут выполнены в срок – в октябре 2017 года. В настоящее время здание полностью построено, прокладываются наружные сети отопления, водоснабжения, продолжаются внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.

«Потребность семей военнослужащих гарнизона в местах в детском дошкольном учреждении с введением в эксплуатацию этого детского сада будет полностью удовлетворена», – отметила Погребняк.

Сегодня контроль над его возведением со стороны органов государственной и муниципальной власти ведётся ежедневно. Освоение денежных средств, выделяемых муниципалитету, находится на постоянном контроле правительства Мурманской области.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Виктор Баранец: из миролюбивой соседки Норвегия превращается в медведя с американскими клыками
2.
В 2017 году в 12 образовательных учреждениях Мурманска будут сделаны новые окна
3.
Школы и детские сады продолжают готовить к новому учебному году
4.
Следствие отказалось возбуждать дело по факту травмирования повара детского сада
5.
На Северном флоте почтили память морских пехотинцев, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта