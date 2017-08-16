В школах России начнется модернизация

17 Августа 2017 года, 12:21

РОССИЯ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В 2017–2018 учебном году количество мест в российских средних школах увеличится на 55 тысяч, а к 2025 — на 6,5 млн. Таковы масштабы школьной реформы, затеянной Министерством образования и науки России.

В 2017 году реформа начнется с пилотного проекта, в рамках которого средние общеобразовательные учебные заведения в 17 субъектах будут переданы из муниципального подчинения в региональное. По мнению министра образования Ольги Васильевой, это позволит повысить роль государства в управлении школой, в том числе в формировании учебных программ и регулировании заработной платы учителям. Полностью завершить переподчинение образовательных учреждений в министерстве планируют за три года.

Одновременно с этим в России происходит масштабная модернизация школ. Она предполагает капитальный ремонт зданий, переоснащение учебных классов, замену инженерных систем, включая отопительные. При этом повсеместно внедряется возможность автоматического управления подачей тепла непосредственно из самой школы. Это значит, что администрация учебных заведений сможет самостоятельно регулировать температурный режим, исходя из потребности и погодных условий. Такое возможно, только если в здании установлена автоматика с опцией удаленного контроля и регулирования.