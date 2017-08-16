Роспотребнадзор проверил подготовку школ к новому учебному году

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!» Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»
«Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения
Парад необычных ливрей в Пулково Парад необычных ливрей в Пулково
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом День ВМФ в Петербурге отметили грандиозным парадом
 
 

Видеоновости16+

В металлургическом цехе Кольской ГМК выплавили трёхмиллионную тонну черновой меди
 
 
 
 

Курсы валют 17.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,6768
-0,9461
1 USD
Доллар США
59,6521
-0,2745
1 EUR
Евро
69,9958
-0,3760
10 NOK
Норвежских крон
75,0464
-0,1372
10 SEK
Шведских крон
73,6800
-0,5270
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

13°
2.3 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

Выбор редакции

Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
16 Августа 2017, 10:27
Минтранс вводит новые правила для междугородних автобусных перевозок
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
16 Августа 2017, 09:48
В Печенге обесточены администрация, амбулатория и почта
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
16 Августа 2017, 09:17
В Заозёрске введён режим «Повышенная готовность»
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
16 Августа 2017, 08:48
Рейс Red Wings из Москвы опоздает минимум на четыре часа
 
 
 
 

Самое читаемое

Найдено тело пропавшего в Кандалакше мальчика
17 Августа 2017, 08:19
В Мурманской области – первые заморозки
17 Августа 2017, 08:06
В центре Мурманска перекроют движение
17 Августа 2017, 09:21
CУЭК в 2017 году планирует сократить в 200 раз эрозию угольной пыли в Мурманском порту
17 Августа 2017, 11:06
Ледовый дворец спорта приглашает на ярмарку «Здравствуй, школа!»
17 Августа 2017, 10:16
Мурманский областной суд оставил в силе приговор по делу о крушении «Кольской»
17 Августа 2017, 10:03
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Роспотребнадзор проверил подготовку школ к новому учебному году
 
 
 
 
17 Августа 2017 года, 17:25

Роспотребнадзор проверил подготовку школ к новому учебному году


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – На подведомственных Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области территориях планируется к работе в новом учебном году 144 общеобразовательные организации, в составе которых находится 167 объектов надзора.

В новом учебном году порог школ переступят более 70 тысяч детей, из которых около 7,8 тысяч – первоклассники. Большая часть образовательных организаций (90,4%) проводит обучение в одну смену.

В рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты Управления Роспотребнадзора обследовали 100 объектов (60% от общего числа), из которых 82 объекта обследованы с применением лабораторно-инструментальных методов исследований.

Нарушения выявлены в 95% случаев. Состав типовых нарушений обязательных требований заключался в нарушениях санитарных требований к отделке помещений, к выполнению своевременного ремонта полов, стен, потолков, искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, мебели. Зафиксированы случаи допуска к работе сотрудников, не имеющих гигиенического обучения, сведений о вакцинации; приёма учащихся без туберкулинодиагностики и заключения врача-фтизиатра об отсутствии туберкулёза, обследования на кишечные гельминтозы и кишечные протозоозы и т.п.

По материалам возбуждённых административных производств вынесено 137 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1,5 млн рублей. 

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Роспотребнадзор проводит горячую линию по правам потребителей в сфере оказания финансовых услуг
2.
Пьяного пассажира сняли с поезда «Москва-Мурманск»
3.
Мурманский Роспотребнадзор организовал «горячую линию» для туристов, отдыхающих в Турции
4.
Более 98% населения Мурманской области обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
5.
Более 1400 протоколов о мелком хулиганстве составлено за полгода
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта