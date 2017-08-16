Роспотребнадзор проверил подготовку школ к новому учебному году

17 Августа 2017 года, 17:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – На подведомственных Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области территориях планируется к работе в новом учебном году 144 общеобразовательные организации, в составе которых находится 167 объектов надзора.

В новом учебном году порог школ переступят более 70 тысяч детей, из которых около 7,8 тысяч – первоклассники. Большая часть образовательных организаций (90,4%) проводит обучение в одну смену.

В рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты Управления Роспотребнадзора обследовали 100 объектов (60% от общего числа), из которых 82 объекта обследованы с применением лабораторно-инструментальных методов исследований.

Нарушения выявлены в 95% случаев. Состав типовых нарушений обязательных требований заключался в нарушениях санитарных требований к отделке помещений, к выполнению своевременного ремонта полов, стен, потолков, искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, мебели. Зафиксированы случаи допуска к работе сотрудников, не имеющих гигиенического обучения, сведений о вакцинации; приёма учащихся без туберкулинодиагностики и заключения врача-фтизиатра об отсутствии туберкулёза, обследования на кишечные гельминтозы и кишечные протозоозы и т.п.

По материалам возбуждённых административных производств вынесено 137 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа, общая сумма наложенных штрафов составила свыше 1,5 млн рублей.