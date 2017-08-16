Заканчивается подготовка школ к новому учебному году

17 Августа 2017 года, 18:31

МУРМАНСК/ 17 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске заканчивается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.

Комиссии по приемке начали итоговую проверку школ, лицеев и гимназий во всех округах города. В их составе работают специалисты городского комитета по образованию, эксплуатирующих организаций, представители школ и родительской общественности. Готовность образовательных учреждений сегодня проверил и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, он побывал в СОШ №5.

«Окончание ремонтных работ для нас – своеобразный праздник, потому что совсем скоро начнется новый учебный год, школа распахнет двери для юных мурманчан», – пояснила директор школы Ирина Ускова.

За лето во всех образовательных учреждениях проведены ремонты, благоустройство территорий и все необходимые подготовительные мероприятия. К примеру, в школе №5 обновлены туалетные комнаты и классы, а также подготовлен тепловой пункт.

Комиссии осматривают школьные кабинеты, пищеблоки, спортивные залы и технические помещения, оценивают их санитарное состояние, проверяют исправность инженерных систем. Особое внимание уделяется охране труда и обеспечению противопожарной безопасности.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что мурманские школы готовы встретить своих учеников. Основные работы завершены, учреждения закупили современное оборудование для образовательного процесса», – рассказал Сысоев.

Кроме текущих ремонтов, во всех школах и детских садах проведена подготовка к отопительному периоду. Промыты системы отопления, выполнена прочистка и опрессовка водоподогревателей. Произведены работы по ремонту инженерных систем: канализации, водоснабжения, отопления, дренажной системы, а также вентиляции и освещения.

АГМ