В ближайшее время правительство подпишет распоряжение о создании структур военной подготовки в МГТУ

18 Августа 2017 года, 16:16

РОССИЯ/ 18 августа/ БИ-ПОРТ – В этом году в части и соединения Центрального военного округа поставят более тысячи единиц вооружения, боевой и специальной техники. А для развития инфраструктуры ЦВО будет введено в эксплуатацию свыше 400 зданий и сооружений. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Министерства обороны Сергея Шойгу.

Министр объяснил, почему армейскому руководству приходится наращивать боевой состав войсковой группировки в Центре России. В зону ее ответственности входит Центрально-Азиатское стратегическое направление, где обстановка далека от стабильной. Поэтому командование округа уделяет особое внимание развитию взаимодействия с вооруженными силами стран Центральной Азии, что, по мнению Шойгу, «способствует укреплению позиций России в данном регионе».

Министр сказал, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооруженных сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Что касается совершенствования штатной структуры соединений и частей ЦВО, строительство в Центре России новых военных городков, переоснащения войск на современное вооружение и военную технику, – процесс этот идет полным ходом и будет продолжен в дальнейшем. Аналогичным путем идет совершенствование боевого состава соседнего Восточного военного округа. Параллельно усиливается Тихоокеанский флот.

Шойгу сообщил, что в ближайшее время будет подписано распоряжение правительства о создании структур военной подготовки в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт», Мурманском государственном техническом университете, а также в Тульском государственном университете. Военные кафедры могут появиться в других федеральных вузах.