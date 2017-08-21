В Мурманском педагогическом колледже завершился прием документов на бюджетные места очной и заочной форм обучения

23 Августа 2017 года, 14:01

МУРМАНСК/ 23 августа – Приемная комиссия Мурманского педагогического колледжа завершила работу по приему документов у абитуриентов на бюджетные места очной и заочной форм обучения на 2017/2018 учебный год по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование».

В этом году на очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) выделено 145 бюджетных мест, на заочную на базе среднего общего образования (11 классов) – 80.

Как сообщили в приемной комиссии, на бюджетные места очной формы обучения заявления подали 222 человека, заочной – 104. Таким образом, конкурс составил около 1,5 человек на место.

Тем, кому не посчастливилось попасть на бюджет, предлагаем воспользоваться внебюджетной формой обучения. Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 - 16.00 (суббота, воскресенье - выходной).

Телефон приемной комиссии: (8152) 42-01-78.

Адрес колледжа: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5 (проезд троллейбусом №3 до остановки «Ул. Володарского» или троллейбусами №2, №4, автобусами №1, №5, №33 до остановки «Плавательный бассейн»).