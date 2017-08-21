23 Августа 2017 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Одаренным детям и студентам из Мурманской области вручат пять губернаторских премий «Олимп» по 50 тысяч рублей каждая, пишет «Практика».

По итогам конкурсного отбора и решения комиссии ежегодно вручаются 100 обычных премий в размере 18,5 тысяч рублей (9,25 тысяч рублей в парных видах спорта) и пять высших наград «Олимп» — по 50 тысяч рублей (25 тысяч рублей в парных видах спорта). Прием заявок от соискателей премий продолжается. Он завершится 10 сентября.

Кандидатами на награды могут быть студенты, учащиеся, аспиранты очной формы обучения государственных и негосударственных образовательных учреждений Мурманской области. Премии выдаются каждый год, начиная с 1993 года за успехи в спортивной, учебной, художественно-культурной, общественно полезной и научной деятельности.