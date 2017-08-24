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Главная » Образование » 1 сентября в российских школах пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее»
 
 
 
 
24 Августа 2017 года, 16:54

1 сентября в российских школах пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее»


РОССИЯ/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – В День Знаний, 1 сентября, во всех школах страны пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее», сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта в будущем, а также возможностям собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех возрастов, начиная с первого класса. 

Программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях социально-экономического развития России, отраженных в проекте Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время правительством.

«Идея проведения такого урока неоднократно высказывалась педагогами, общественными деятелями, а также представителями Общероссийского народного фронта. По мнению экспертов, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности», – отметили в министерстве.

Среди основных направлений, рассматриваемых на уроках, предлагается обсуждение развития инновационной российской экономики (перспективные проекты, в которых молодежь сможет найти свое место после окончания учебы), освоение российских территорий и пространственное развитие страны, сохранение природы, наука и технологии, государственная безопасность и политика.

 

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1.
Заканчивается подготовка школ к новому учебному году
2.
В школах России начнется модернизация
3.
Ремонты в школах выходят на финишную прямую
4.
Вместо фонетики ученики младших классов будут развивать устную речь
5.
Религии в школах может стать еще больше
 
 
 
 
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