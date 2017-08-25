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Главная » Образование » Итоги приемной кампании в СЗФ МГЭИ
 
 
 
 
28 Августа 2017 года, 08:56

Итоги приемной кампании в СЗФ МГЭИ


МУРМАНСК/ 28 августа/ БИ-ПОРТ – В Северо-Западном институте Московского гуманитарно-экономического университета закончилась приемная кампания. Об ее итогах рассказала директор СЗФ МГЭИ Татьяна Сахневич.

«В этом году Северо-Западный институт Московского гуманитарно-экономического университета осуществлял набор на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по направлениям «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», – сообщила Сахневич. – Увеличилось число подавших заявления и зачисленных на очную форму обучения. Количество принятых абитуриентов соответствует контрольным цифрам приема».

Директор также отметила, что средний балл по ЕГЭ зачисленных на 2017-2018 учебный год выше, чем у зачисленных  в предыдущие два года.

Впервые в этом году прошел набор на очно-заочную форму обучения по направлению «Юриспруденция». Сформировано несколько групп. По мнению руководство института, по документам из колледжей, по тестированию, новые студенты способны на достаточно высоком уровне усвоить дисциплины этого направления, учитывая и новые условия обучения, и профессионализм преподавателей.

«К сожалению, в связи с некоторыми финансовыми трудностями не сдан в эксплуатацию новый учебный корпус. Разрешение на его строительство продлено. Надеемся, что справим новоселье в начале 2018 года», – подчеркнула Татьяна Сахневич.

 

 

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