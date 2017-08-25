Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования

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В Мурманске в здании заброшенной церкви обнаружили снаряд времён ВОВ
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
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Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

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Главная » Образование » Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 10:20

Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования


Московский гуманитарно-экономический университет Северо-Западный институт (филиал) сообщает о дополнительном наборе на заочную форму обучения до 30 октября 2017 года по направлениям:

- менеджмент (профили: государственная и муниципальная служба; управление человеческими ресурсами; производственный менеджмент);

- юриспруденция  (профили: государственно-правовой; гражданско-правовой; уголовно-правовой);

- экономика (профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит);

Обучение платное. По окончании выдаётся диплом государственного образца.

Адрес приемной комиссии:

г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51.

Тел.: 8 (8152) 24-62-04; 8 (953) 753-89-79.

 

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