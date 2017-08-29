Знамя Мурманскому филиалу Нахимовского училища вручат в День знаний

МУРМАНСК/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Торжественная церемония крепления полотнища знамени к древку состоится 31 августа в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища. Об этом «Би-порту» сообщили в учебном заведении.
«Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие представители областного правительства и командования Северного флота», – добавили собеседники агенства.
В День знаний, 1 сентября, училище начнёт свою работу как полноценное учебное заведение. Накануне в расположение Мурманского филиала училища уже прибыли первые воспитанники.