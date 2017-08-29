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Главная » Образование » Общероссийское родительское собрание состоится 30 августа
 
 
 
 
29 Августа 2017 года, 13:25

Общероссийское родительское собрание состоится 30 августа


РОССИЯ/ 29 августа/ БИ-ПОРТ – Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева 30 августа проведет традиционное Общероссийское родительское собрание. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на сайте Минобрнауки России и страницах министерства в социальных сетях.

Четвертое Общероссийское родительское собрание начнется в 11:00 по московскому времени 30 августа 2017 года. Как и в предыдущие годы, оно пройдет в формате видеоконференции с включениями из регионов. В этот раз в прямом эфире с министром смогут пообщаться родители школьников из Самарской, Белгородской, Тульской, Курганской, Калининградской областей, Приморского края, республик Крым, Дагестан и Хакасия.

В этом году центральной площадкой для Общероссийского родительского собрания будет Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр образования №548 «Царицыно». Среди родителей учебное заведение известно под более лаконичным неофициальным названием «Школа Рачевского».

Онлайн-трансляция на сайте Минобрнауки России и страницах министерства в социальных сетях позволит следить за мероприятием из любой точки страны и мира.

 

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