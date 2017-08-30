Мурманский педагогический колледж открывает филиал в Оленегорске

30 Августа 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 30 августа/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске открывается филиал Мурманского педагогического колледжа. В 2017-2018 учебном году здесь можно будет получить среднее профессиональное образование по специальности «Дошкольное образование» с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста».

Набор на бюджетные места уже завершен – зачислено 20 студентов, но приём документов на обучение на внебюджетной основе продолжается. Форма обучения заочная, срок обучения 3 года 10 месяцев. Для поступления абитуриентам необходимо иметь среднее общее образование (11 классов).

Кроме того, в ближайших планах открытие обучения по очной форме и следующим специальностям: преподавание в начальных классах; коррекционное преподавание в начальных классах; специальное дошкольное образование; туризм.

Помещение, где будет проходить обучение, находится недалеко от центра города Оленегорска (улица Бардина, 56) и имеет все необходимые условия для организации образовательного процесса. Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие на 30 мест. Преподавательский состав – это профессионалы, имеющие большой опыт практической работы. Выпускникам колледжа гарантируются места прохождения практики, а по окончании обучения оказывается содействие трудоустройству.