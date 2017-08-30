Пробный день в педагогическом колледже

31 Августа 2017 года, 15:52

МУРМАНСК/ 31 августа – Сегодня для студентов Мурманского педагогического колледжа, зачисленных на первый курс, был проведен пробный день. Представители администрации и классные руководители рассказали первокурсникам о колледже, правилах внутреннего распорядка, мерах социальной поддержки студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставили другую интересующую информацию и выдали студенческие билеты.

Кроме того, для вчерашних абитуриентов была подготовлена интересная программа: студенты старших курсов провели для них игру по станциям пробного дня. Ребята вспоминали правила дорожного движения, узнавали интересные факты о колледже, пели песни и отгадывали загадки, принимали участие в фотосессии.

«Пробный день нам очень понравился. Все сначала немного стеснялись новой обстановки и незнакомых людей. А игры и конкурсы помогли нам познакомиться с одногруппниками и студентами других курсов, преподавателями, узнать интересное о колледже», - поделились своими впечатлениями первокурсники.