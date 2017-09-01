На Педагогической аллее появились новые саженцы

04 Сентября 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - Студенты и преподаватели Мурманского педагогического колледжа приняли участие в городской акции по высадке саженцев «Зелёный рекорд». Это одна из самых масштабных мурманских акций, которая объединяет представителей органов власти, общественных организаций, школьников и студентов, родителей и педагогов, сотрудников различных предприятий и всех неравнодушных мурманчан.

Педагоги и их будущие коллеги высаживали деревья в сквере на улице Марата. Открыл мероприятие заместитель директора по воспитательной и социальной работе Мурманского педагогического колледжа Сергей Юрьевич Казанцев. «Сажая деревья, мы украшаем город, делаем его ещё зеленее и комфортнее для жизни, в том числе, будущих поколений», - обратился он к участникам.

В рамках акции состоялось ещё одно важное событие — высаживание деревьев на Аллее педагогической славы. Напомним, Аллея была основана в 2014 году по инициативе выпускников педколледжа, для того чтобы отдать дань уважения учителям. В 2017 году совместно с администрацией города Мурманска было принято решение о переносе места расположения Аллеи в сквер на улице Марата. В этом году уже в четвертый раз студенты и преподаватели колледжа, ветераны педагогического труда пополнили Аллею педагогической славы новыми саженцами деревьев — рябины, сирени, черемухи.

С приветственным словом перед участниками акции выступил депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Герман Александрович Иванов. «Очень рад, что Аллея педагогической славы обрела свой новый дом здесь, в «Солнечном сквере» на улице Марата, - отметил он в своём выступлении. – Надеюсь, что со временем Аллея педагогической славы превратится в Парк педагогической славы».

Председатель Мурманской городской общественной организации «Ветераны педагогического труда» Алла Павловна Куликова, в свою очередь, отметила, что высаженные будущими педагогами деревья через много лет будут напоминать им о годах студенчества, о замечательных днях, проведенных в колледже.