Акция для школьников к началу нового учебного года от Мурманского областного драматического театра

04 Сентября 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - Открытие 79-го театрального сезона в Мурманском областном драматическом театре состоится 22 сентября. На сцене бывшего кинотеатра «Атлантика» в 19.00 будет показан спектакль «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова.

Но первая встреча со зрителем состоится уже 8 сентября в 13.30. Специально для школьников, ко Дню знаний артисты театра покажут спектакль «Гонза и волшебные яблоки».

В этот день на этот спектакль билеты можно приобрести по специальной цене. Цена по акции 100 рублей для школьников, их родителей, бабушек и дедушек, учителей и воспитателей.

В настоящее время театр и театральные кассы работают по адресу:

пр. Кольский, д.131а (бывший к/т «Атлантика»).

Тел.: (8152) 520-522, 402-417.

Кассы работают: вторник – воскресенье 09:00 – 20:00, понедельник – выходной