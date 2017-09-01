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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

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Главная » Образование » Акция для школьников к началу нового учебного года от Мурманского областного драматического театра
 
 
 
 
04 Сентября 2017 года, 11:30

Акция для школьников к началу нового учебного года от Мурманского областного драматического театра


МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - Открытие 79-го театрального сезона в Мурманском областном драматическом театре состоится 22 сентября. На сцене бывшего кинотеатра «Атлантика» в 19.00 будет показан спектакль «…Будем жить как боги?..» по пьесе Юрия Полякова.

Но первая встреча со зрителем состоится уже 8 сентября в 13.30. Специально для школьников, ко Дню знаний артисты театра покажут спектакль «Гонза и волшебные яблоки».

В этот день на этот спектакль билеты можно приобрести по специальной цене. Цена по акции 100 рублей для школьников, их родителей, бабушек и дедушек, учителей и воспитателей.

В настоящее время театр и театральные кассы работают по адресу:

пр. Кольский, д.131а (бывший к/т «Атлантика»).

Тел.: (8152) 520-522, 402-417.

Кассы работают:  вторник – воскресенье  09:00 – 20:00, понедельник – выходной

 

 

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