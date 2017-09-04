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Главная » Образование » В МАГУ начинается обучение волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
 
 
 
 
04 Сентября 2017 года, 16:09

В МАГУ начинается обучение волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов


МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском арктическом государственном университете 5 сентября начинается обучение по программе подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В ориентационно-компетентностном тренинге примут участие 40 кандидатов в волонтеры фестиваля, который пройдет в октябре этого года в Сочи, отобранные почти из 200 желающих стать волонтерами самого масштабного молодежного события года.

Участники через дискуссии и другие интерактивные формы смогут узнать и развить необходимые компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективную работу в команде.

Программа подготовки волонтёров реализуется Ассоциацией волонтёрских центров России, проводят обучение 14 тренеров, имеющие большой опыт работы в сфере молодёжной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.

«Фестиваль – это новая уникальная страница в истории волонтёрского движения, ведь он включает в себя не только спортивную, но также культурную и деловую программы. Наша задача – подготовить ребят, которые достойно встретят молодёжь со всего мира и не только расскажут о России, но и покажут её всей душой и сердцем», – рассказал сопредседатель Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев.

В программе подготовки предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое. Они направлены на то, чтобы подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения задач.

«Мы постарались в программе затронуть важные темы для волонтёров, помочь им понять свою роль в успехе проведения фестиваля. Нам хотелось бы, чтобы каждый волонтёр, приехав на мероприятие, не только ответственно и профессионально выполнил свои задачи, но и увидел для себя возможность личного ценностного развития», – прокомментировала руководитель тренерской команды Анна Фельдман.

Помогать в организации фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле, по ее итогам на сайте russia2017.com было зарегистрировано более 35 тысяч молодых людей. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтёров фестиваля.

Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям региона. Поддержку в проведении тренинга оказывает Мурманский арктический государственный университет.

Обучение будет проходить в МАГУ 5-6 сентября с 9:00 (Мурманск, ул. Егорова, 16, ауд. 406).

 

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