04 Сентября 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - 1 сентября 2017 года в Мурманском индустриальном колледже состоялся традиционный День знаний. Первый звонок прозвенел для студентов первокурсников.

Григорий Степанович Шатило, директор колледжа, поздравил первокурсников, поставив перед ними важнейшие задачи получения профессионального образования. Старшекурсники рассказали новичкам о традициях колледжа.В праздничном мероприятии принял участие Антропов Михаил Васильевич, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. Михаил Васильевич вручил студентам колледжа благодарственные письма областной Думы за активное участие в проекте «Профориентация -2025».

Право дать первый звонок было предоставлено студентам третьего курса Королеву Даниле и Левичеву Илье, награжденным стипендией Президента Российской Федерации В.В. Путина.