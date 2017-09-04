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В мурманском морском торговом порту заработали новые очистные сооружения
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

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Надежда Вуколова:

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Игорь Нешатаев
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Главная » Образование » В Мурманском индустриальном колледже состоялся традиционный День знаний
 
 
 
 
04 Сентября 2017 года, 16:40

В Мурманском индустриальном колледже состоялся традиционный День знаний


МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - 1 сентября 2017 года в Мурманском индустриальном колледже состоялся традиционный День знаний. Первый звонок прозвенел для студентов первокурсников.

Григорий Степанович Шатило, директор колледжа, поздравил первокурсников, поставив перед ними важнейшие задачи получения профессионального образования. Старшекурсники  рассказали  новичкам о традициях колледжа.В праздничном мероприятии принял участие Антропов Михаил Васильевич, депутат Мурманской областной Думы, председатель комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. Михаил Васильевич вручил студентам колледжа благодарственные письма областной Думы за активное участие в проекте «Профориентация -2025».

Право дать первый звонок было предоставлено студентам третьего курса Королеву Даниле и Левичеву Илье, награжденным  стипендией Президента Российской Федерации В.В. Путина.

МИК 2

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