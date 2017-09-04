Дополнительный этап государственных экзаменов проходит в Мурманской области

05 Сентября 2017 года, 10:45

КОЛА/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начался дополнительный этап государственной итоговой аттестации. Его сдают учащиеся 9 и 11 классов, которые не смогли справится с экзаменом в основной период.

5 сентября проходит единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен проводится на базе Кольской школы №2.

Для проведения основного государственного экзамена в дополнительный период в Мурманской области откроются 13 пунктов. Сегодня выпускники 9 классов также сдают экзамен по русскому языку.

На всех пунктах проведения экзаменов будут присутствовать общественные наблюдатели.