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Главная » Образование » Медведев распорядился создать военную кафедру в МГТУ
 
 
 
 
05 Сентября 2017 года, 11:15

Медведев распорядился создать военную кафедру в МГТУ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском государственном техническом университете будет созданная военная кафедра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ, подписанный 31 августа, опубликован на портале правовой информации. Исполнителем определено Министерство образования и науки РФ, однако сроки не обозначены. В пресс-службе МГТУ «Би-порту» сообщили, что набор на военно-учётные специальности будет осуществляться с 2018 года.

В настоящий момент в вузе выполняются мероприятия  «дорожной карты» по созданию военной кафедры, утвержденной Главнокомандующим Военно-Морским Флотом РФ адмиралом Владимиром Королёвым. Она предусматривает организационно-штатное и материально-техническое обеспечение открытия кафедры, подбор постоянного состава и организацию образовательной деятельности.

 

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