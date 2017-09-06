По программе модернизации библиотек открылся 24-й интеллект-центр

06 Сентября 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 6 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске после масштабного ремонта открыли еще одну библиотеку. Обновленный филиал № 8 на улице Свердлова, 8/6 теперь с уверенностью можно назвать интеллект-центром. В середине сентября библиотека отметит свой 55-летний юбилей. Реконструкция стала настоящим подарком к праздничной дате, ведь капитального ремонта здание не видело с момента постройки.

«Это 24-й интеллект-центр в Мурманске, обновленный благодаря городской программе модернизации библиотек. Практика показывает, что эта работа очень необходима мурманчанам, и она будет продолжена», – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев на торжественной церемонии.

В интеллект-центре обновлена система отопления, выполнены отделочные работы, установлены светодиодные светильники. Также модернизирована система вентиляции, старые окна заменены на современные стеклопакеты.

Примечательно, что филиал ориентирован на работу с семьями. Читателями библиотеки являются более 2 тысяч человек.

«Для жителей этого микрорайона обновленная библиотека станет центром притяжения. Уверена, и дети, и взрослые полюбят это место», – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

В рамках реализации программы «Доступная среда» в филиале обустроена удобная входная группа с пандусом, расширены дверные проемы, оборудована специальная санитарная комната.

«Мы сотрудничали с общественными организациями инвалидов, консультировались с их представителями, чтобы лучше адаптировать пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказала директор МБУК «Центральная городская библиотека города Мурманска» Светлана Исаева.