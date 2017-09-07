В Мурманской области продолжается обучение по программе подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

07 Сентября 2017 года, 14:35

МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском арктическом государственном университете продолжается обучение по программе подготовки волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре этого года в Сочи.

40 кандидатов в волонтеры фестиваля участвовали в ориентационно-компетентностном тренинге, который проходил в университете в течение двух дней. Программа подготовки реализуется Ассоциацией волонтёрских центров России. Проводит обучение тренер Ассоциации волонтерских центров Ольга Лобанова.

Обучение проходит в неформальном режиме – волонтеры работают как в командах и группах, так и индивидуально, развивая такие необходимые качества и компетенции для #ВолонтеровМира, как межкультурность, умение справляться с конфликтами, ответственность и организованность, а также гостеприимство. Каждая из этих компетенций, по словам тренера, должна быть неотъемлемым качеством волонтеров фестиваля, на котором будет представлено около 180 стран.

Основная цель обучения – подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач. По словам руководителя тренерской команды Анны Фельдман, программа составлена так, чтобы каждый волонтер увидел для себя возможность личного ценностного развития.

Помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек в возрасте от 18 лет из России и зарубежных стран. Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям региона.