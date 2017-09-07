В Мурманской области продолжается обучение по программе подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЦКП внедрил систему управления деятельностью в ООО «Арктик-Энерго» ЦКП внедрил систему управления деятельностью в ООО «Арктик-Энерго»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий
«Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября «Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Экстремальные гонки по бездорожью. В Кандалакше стартовал «Арктик Трофи 2017»
 
 
 
 

Курсы валют 07.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,7869
0,0443
1 USD
Доллар США
57,3387
-0,5116
1 EUR
Евро
68,4165
-0,3617
10 NOK
Норвежских крон
73,8130
-0,2240
10 SEK
Шведских крон
72,1242
-0,4672
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

Выбор редакции

В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
07 Сентября 2017, 11:30
В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
07 Сентября 2017, 10:15
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
07 Сентября 2017, 09:59
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
07 Сентября 2017, 09:12
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
 
 
 
 

Самое читаемое

Разыскиваются очевидцы ДТП по дороге в Териберку
06 Сентября 2017, 17:45
В Мурманске несовершеннолетний угнал три автомобиля «ВАЗ»
06 Сентября 2017, 16:55
По программе модернизации библиотек открылся 24-й интеллект-центр
06 Сентября 2017, 16:30
Правительство Мурманской области выписало награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта
06 Сентября 2017, 15:36
Мобильные прививочные кабинеты работают в Мурманске
06 Сентября 2017, 15:50
Арктические регионы северо-запада задолжали природе более 4 млрд рублей
06 Сентября 2017, 17:27
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » В Мурманской области продолжается обучение по программе подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов
 
 
 
 
07 Сентября 2017 года, 14:35

В Мурманской области продолжается обучение по программе подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов


МУРМАНСК/ 7 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманском арктическом государственном университете продолжается обучение по программе подготовки волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре этого года в Сочи.

40 кандидатов в волонтеры фестиваля участвовали в ориентационно-компетентностном тренинге, который проходил в университете в течение двух дней. Программа подготовки реализуется Ассоциацией волонтёрских центров России. Проводит обучение тренер Ассоциации волонтерских центров Ольга Лобанова.

Обучение проходит в неформальном режиме – волонтеры работают как в командах и группах, так и индивидуально, развивая такие необходимые качества и компетенции для #ВолонтеровМира, как межкультурность, умение справляться с конфликтами, ответственность и организованность, а также гостеприимство. Каждая из этих компетенций, по словам тренера, должна быть неотъемлемым качеством волонтеров фестиваля, на котором будет представлено около 180 стран.

Основная цель обучения – подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач. По словам руководителя тренерской команды Анны Фельдман, программа составлена так, чтобы каждый волонтер увидел для себя возможность личного ценностного развития.

Помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек в возрасте от 18 лет из России и зарубежных стран. Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям региона. 

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В МАГУ начинается обучение волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
2.
На бюджетных местах в МАГУ будет обучаться более 400 студентов
3.
Ректор МГТУ подробно прокомментировал информацию о возможной отставке
4.
Сергея Агаркова попросят уйти?
5.
МАГУ подводит первые итоги приёмной кампании
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта