Студенты педагогического колледжа – волонтёры крупнейших мероприятий

11 Сентября 2017 года, 16:51

МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - Студенты Мурманского педагогического колледжа выступили волонтёрами в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей!» - диалоговой площадке федерального значения. Её участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, делегации 63 субъектов России.

Будущие учителя и воспитатели из Мурманского педагогического колледжа с удовольствием включились в работу форума. Каждый мог найти занятие по душе: кто-то посещал творческие уроки и мастерские, другие – уникальные мастер-классы, третьи принимали участие в тренинговых занятиях на темы построения семейных отношений, гармонизации внутреннего состояния ребенка, преодоления конфликтов…

Многие студенты колледжа работали в качестве волонтеров на спортивной площадке возле Ледового Дворца. Они развлекали маленьких гостей, играя с ними в подвижные игры, проводя веселые эстафеты. На площадке, посвящённой комплексу ГТО, студенты показывали правильность выполнения физических упражнений и помогали детям и их родителям пробовать свои силы в выполнении норм ГТО.

Напомним, волонтёрская работа в Мурманском педагогическом колледже является важным средством формирования будущего специалиста. В течение года ребята не только учатся, но и развивают свои таланты, являясь непременными участниками различных мероприятий, проходящих в колледже, выступают в качестве организаторов и волонтёров во многих благотворительных, патриотических акциях, донорском движении, социальных проектах.

Буквально через месяц ещё одна студентка колледжа – Анастасия Петрова - отправится в качестве волонтёра в составе делегации Мурманской области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в городе Сочи.

«Мне очень нравится помогать. Волонтёрство – это уникальный опыт, ведь здесь можно познакомиться с разными людьми, узнать что-то новое, проявить себя, развить навыки общения, чувство ответственности, и конечно, оказать помощь людям. Для меня участие в таком международном событии - уникальная возможность и, уверена, незабываемые впечатления!…», - рассказывает Анастасия.