Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год

12 Сентября 2017 года, 08:45

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – На прошедшем в правительстве Мурманской области оперативном совещании обсуждали вопрос создания в сельских школах условий для занятия физкультурой и спортом. Как сообщила губернатор Марина Ковтун, в настоящее время в 13 муниципальных образованиях Мурманской области работают 32 сельские общеобразовательные организации, в которых обучаются пять тысяч школьников.

«За 2015-2017 годы отремонтированы 22 спортивных зала, 22 спортивные площадки оснащены инвентарем и оборудованием», – рассказала министр образования и науки области Наталия Карпенко.

По предварительной информации, добавила Наталия Карпенко, в 2018 году Мурманской области планируется выделение 5,5 млн рублей на дальнейшую реализацию проекта по созданию в сельских школах условий для занятий спортом. Объем софинансирования из областного бюджета составит 2,3 млн рублей. Эти средства позволят отремонтировать спортивные залы ещё в девяти сельских школах, оборудовать несколько спортплощадок инвентарём и оборудованием.