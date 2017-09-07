Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год

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10 сентября в Мурманской области состоятся муниципальные выборы
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

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Главная » Образование » Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 08:45

Ремонт спортивных залов в девяти школах запланирован на 2018 год


МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – На прошедшем в правительстве Мурманской области оперативном совещании обсуждали вопрос создания в сельских школах условий для занятия физкультурой и спортом. Как сообщила губернатор Марина Ковтун, в настоящее время в 13 муниципальных образованиях Мурманской области работают 32 сельские общеобразовательные организации, в которых обучаются пять тысяч школьников.

«За 2015-2017 годы отремонтированы 22 спортивных зала, 22 спортивные площадки оснащены инвентарем и оборудованием», – рассказала министр образования и науки области Наталия Карпенко.
По предварительной информации, добавила Наталия Карпенко, в 2018 году Мурманской области планируется выделение 5,5 млн рублей на дальнейшую реализацию проекта по созданию в сельских школах условий для занятий спортом. Объем софинансирования из областного бюджета составит 2,3 млн рублей. Эти средства позволят отремонтировать спортивные залы ещё в девяти сельских школах, оборудовать несколько спортплощадок инвентарём и оборудованием.

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