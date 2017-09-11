МАГУ презентовал стратегический проект «Креативный город – территория развития»

12 Сентября 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - 11 сентября в арт-галерее Мурманского арктического государственного университета «Отпечаток» состоялось открытие выставки творческих работ «Без тенденций» студентов факультета искусств и сервиса МАГУ и профессионалов в области графического дизайна. Мероприятие проводится второй год подряд и приурочено к Дню графического дизайна, который отмечается 9 сентября. Выставка вызвала большой интерес – желающие оценить современное искусство дизайна заполнили пространство галереи. Свои работы представили профессионалы креативной отрасли, а также выпускники и студенты МАГУ.

Выставка является частью стратегического проекта опорного университета «Креативный город – территория развития», цель которого – установление диалога с профессиональными сообществами и широкой аудиторией, сотрудничество вуза, местных сообществ, городских и региональных властей для создания креативных площадок по благоустройству городской среды, развития креативных технологий в регионе и формирование образа будущего нашего города и области. Такими площадками станут Центр творческих индустрий «Элементарно» и первый в городе Центр прикладной урбанистики. Кроме того, в рамках проекта будет создан Арктический Центр туристских инициатив и практик – известно, что Мурманская область интересует зарубежных и отечественных туристов с каждым годом все больше.

Преобразования ждут и саму арт-галерею «Отпечаток», которая уже в этом году получит новый формат. По словам декана факультета ИиС, кандидата педагогических наук Татьяны Вячеславовны Ашутовой, в планах - превратить ее в инновационный центр искусства и культуры молодежи нашего региона. «Мы надеемся, что работа по стратегическому проекту позволит удержать молодежь в нашем регионе и заинтересовать ее проектами различного уровня. Это не разовый проект, а долгосрочная перспектива, которая даст стимул для культурного многообразия. Мы найдем такие форматы, которые заинтересуют мурманчан», - выразила свои надежды Татьяна Вячеславовна.

Свои слова в поддержку инициативы МАГУ высказала председатель Комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Эрнестовна Наймушина. «Заключен договор между комитетом по культуре и Мурманским арктическим государственным университетом. Нам действительно очень приятно, что такой договор действует. Мы интересуемся вашими работами, потому что это яркие творческие замыслы и фантазии», - заявила Наймушина Е.Э.

Мероприятие посетил ректор МАГУ доктор философских наук, профессор Андрей Михайлович Сергеев. Он рассказал гостям выставки о двух других стратегических проектах вуза: «Арктика. Образование. Перезагрузка» и «МАГУ – интегратор науки в регионе». По словам ректора, все три проекта являются ключевой частью программы развития МАГУ как опорного вуза региона, направлены на социально-экономическое развитие Мурманской области и на еще более активное освоение Арктических территорий. В связи с этим в ближайшие четыре года МАГУ и Мурманскую область ждет наполненная преобразованиями жизнь.