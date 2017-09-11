МАГУ проводит региональный этап конкурса «Россия, устремленная в будущее»

13 Сентября 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - МАГУ продолжает отбор материалов для Открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее».

Цель конкурса — стимулировать общественную активность студенческой молодежи, ориентированную на поиск и решение актуальных и перспективных задач социального, экономического, культурного и образовательного развития России.

Региональный этап конкурса продлится до 6 октября 2017 года, он включает в себя публичное представление и отбор студенческих проектов: изобразительные работы (фото и плакаты), литературные произведения (эссе), а также видеоработы обучающихся российских вузов.

Проекты, признанные жюри регионального этапа победителями в каждом из регионов, примут участие в окружном этапе отбора, который пройдет с 6 по 31 октября. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Жюри окружного этапа определит победителя в каждой номинации, а также обладателя гран-при – премии Совета ректоров СЗФО в размере 100 тысяч рублей.

Более подробную информацию о Конкурсе можно получить на официальном сайте МАГУ.