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Главная » Образование » В Мурманской области дан старт «Школе безопасности – 2017»
 
 
 
 
13 Сентября 2017 года, 11:01

В Мурманской области дан старт «Школе безопасности – 2017»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Вчера на территории туристической базы «Каневка» состоялась торжественная церемония открытия областных соревнований «Школа безопасности-2017», в которой приняли участие представители Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В соревнованиях примут участие семь команд младшей возрастной группы (13-14 лет) и 11 команд старшой возрастной группы (15-16 лет) из  Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Североморска, Видяево, Александровска, Заозерска, Кольского, Терского и Ловозерского районов.

Юным северянам предстоит жить в походных условиях. В программе мероприятия запланированы конкурс «Организация быта в полевых условиях»; дистанция «Маршрут выживания»; соревнования по видам «Поисково–спасательные работы» и «Комбинированная пожарная эстафета»; соревнования «Передвижение с соблюдением ПДД», «Спортивное ориентирование» и конкурсная программа.

Как отметили организаторы, одна из основных целей проведения «Школы безопасности» – это формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение практических навыков поведения в экстремальных ситуациях.

 

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