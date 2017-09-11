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О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Образование » На детей и образование: муниципалитетам выделили 175 млн субвенций
 
 
 
 
14 Сентября 2017 года, 10:04

На детей и образование: муниципалитетам выделили 175 млн субвенций


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона очередные субвенции из областного бюджета на общую сумму более 175 млн рублей.

Средства будут направлены, в том числе, на бесплатное питание школьников; выплату заработной платы сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений; денежное вознаграждение лицам, осуществляющим патронат несовершеннолетних; оплату и ремонт жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ежемесячную выплату опекунам, попечителям, приемным родителям; оплату труда специалистов органов опеки и попечительства.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет». 

 

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