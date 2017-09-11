На детей и образование: муниципалитетам выделили 175 млн субвенций

14 Сентября 2017 года, 10:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона очередные субвенции из областного бюджета на общую сумму более 175 млн рублей.

Средства будут направлены, в том числе, на бесплатное питание школьников; выплату заработной платы сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений; денежное вознаграждение лицам, осуществляющим патронат несовершеннолетних; оплату и ремонт жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ежемесячную выплату опекунам, попечителям, приемным родителям; оплату труда специалистов органов опеки и попечительства.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».