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Главная » Образование » В Мурманске стартовал конкурс педагогического мастерства
 
 
 
 
18 Сентября 2017 года, 17:55

В Мурманске стартовал конкурс педагогического мастерства


МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске стартовал конкурс профессионального мастерства педагогов. 24 педагога из разных мурманских школ, лицеев и гимназий принимают участие в состязании «Учитель города», которое проводится двадцать первый раз.

«Этот конкурс позволяет завоевать признание коллег, дальше развивать творческие, неординарные подходы к обучению», – отметила заместитель председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Наталья Кочнева.

«Учитель города-2017» проводится по двум номинациям: «Педагогический поиск» (для опытных педагогов, которые творчески подходят к урокам) и «Педагогический дебют» (для молодых учителей со стажем работы до трех лет). Жюри выберет трёх призёров и абсолютного победителя, который получит право заявить о себе в областном конкурсе.

АГМ

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