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Жизнь в Мурманске


Сари
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Би-порт
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Наш гость

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Образование » Большой этнографический диктант состоится 3 ноября
 
 
 
 
19 Сентября 2017 года, 17:17

Большой этнографический диктант состоится 3 ноября


МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в 10 часов в Мурманской области пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Большой этнографический диктант проводится, чтобы понять, насколько хорошо жители России знают историю, обычаи, традиции, культуру своей страны.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно прийти на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства.

Список площадок проведения Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» в Мурманской области в 2017 году:

№ /№
п/п

Место проведения

 

г. Мурманск
Мурманский Арктический государственный университет
г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д.15

 

г. Мурманск
Мурманский педагогический колледж
г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5

 

г. Мурманск
ГАУДПО МО «Институт развития образования»
г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а

 

г. Апатиты
Городская библиотека им. Л.А. Гладиной МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»,
г. Апатиты, ул. Ленина, д.24а

 

г. Кировск
МБОУ «СОШ №5»,
г. Кировск, ул. Сов. Конституции, д.10

 

г. Кировск
Центральная городская библиотека им. А.М. Горького,
г. Кировск, пр. Ленина, д.15,

 

г. Ковдор
МБОУ основной общеобразовательной школы №2,
г. Ковдор, ул. Чехова, д.8

 

г. Кола
МБОУ Кольская СОШ №2
г. Кола, Советский пр-т, д. 41а

 

г. Мончегорск
Центральная городская библиотека МБУ «Мончегорская централизованная библиотечная система»,
г. Мончегорск, пр. Металлургов, 27

 

г. Оленегорск
МАУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»,
г. Оленегорск, Ленинградский проспект, д.5

 

г. Полярные Зори
МБОУ основная общеобразовательная школа №3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори,
г. Полярные Зори, улица Белова, 7а

 

ЗАТО г. Североморск
Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. Л. Крейна,
г. Североморск, ул. Кирова, д.2

 

ЗАТО Александровск
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 им. М.А. Погодина»
г. Полярный, улица Котельникова, 6

 

Филиал государственного казенного образовательного учреждения Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №18», (расположены на территории ФКУ ИК-17, 18, 23)
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