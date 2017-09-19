Большой этнографический диктант состоится 3 ноября

19 Сентября 2017 года, 17:17

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в 10 часов в Мурманской области пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Большой этнографический диктант проводится, чтобы понять, насколько хорошо жители России знают историю, обычаи, традиции, культуру своей страны.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно прийти на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства.

Список площадок проведения Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» в Мурманской области в 2017 году: