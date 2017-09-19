В Финляндии готовятся осуществить исторический языковой эксперимент

19 Сентября 2017 года, 19:55

ФИНЛЯНДИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Финляндия близится к старту исторического языкового эксперимента. В Восточной Финляндии и Лапландии проявляли интерес к замене шведского языка на русский, что, в частности, способствовало бы развитию туристического бизнеса. Правительство договорилось о том, чтобы 2200 школьников могли бы сами выбрать себе два иностранных языка, пишет Yle.

Участники эксперимента освобождаются от обязательного изучения шведского также в гимназии и профессиональном училище.

«Муниципалитеты уже спрашивали, как стать участником эксперимента. Инструкции мы отправим в ближайшее время. Эксперимент начнется уже в течение работы нынешнего правительства», - пообещал министр европейского развития, культуры и спорта Сампо Терхо.

Фото: Adam Bellgrau / yle