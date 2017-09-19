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Наш гость

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Финляндии готовятся осуществить исторический языковой эксперимент
 
 
 
 
19 Сентября 2017 года, 19:55

В Финляндии готовятся осуществить исторический языковой эксперимент


ФИНЛЯНДИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Финляндия близится к старту исторического языкового эксперимента. В Восточной Финляндии и Лапландии проявляли интерес к замене шведского языка на русский, что, в частности, способствовало бы развитию туристического бизнеса. Правительство договорилось о том, чтобы 2200 школьников могли бы сами выбрать себе два иностранных языка, пишет Yle.

Участники эксперимента освобождаются от обязательного изучения шведского также в гимназии и профессиональном училище.

«Муниципалитеты уже спрашивали, как стать участником эксперимента. Инструкции мы отправим в ближайшее время. Эксперимент начнется уже в течение работы нынешнего правительства», - пообещал министр европейского развития, культуры и спорта Сампо Терхо.

Фото: Adam Bellgrau / yle

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