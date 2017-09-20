Недетский долгострой: в детский сад Североморска-3 пришли с проверкой

20 Сентября 2017 года, 13:00

СЕВЕРОМОРСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Очередная инспекционная проверка во главе с вице-губернатором Евгением Никорой нагрянула вчера в строящийся детский сад в Североморске-3. Напомним, что строительство детского сада в Североморске-3 должно было полностью обеспечить местами детей, живущих в гарнизоне. Решение о строительстве было принято в 2014 году. На работы было отведено 19 месяцев, но дважды произошедшая смена подрядчика отодвинула сроки сдачи объекта на конец 2017 года.

В настоящее время двухэтажное здание детского сада полностью возведено, ведутся внутренние отделочные работы, а также работы по благоустройству территории. Подрядчиком закуплено оборудование для пищеблока, медицинского блока и других помещений, в ближайшее время поступит оборудование для игровых площадок. В соответствии с проектом детский сад рассчитан на 220 мест.

Работы по строительству выполняет компания «Мурманстрой». Стоимость работ по заключенному государственному контракту составляет 210 млн рублей.