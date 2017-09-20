Андрей Сысоев проверил ход реконструкции детского сада №125

20 Сентября 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил ход выполнения работ по реконструкции детского сада №125 (пр. Кольский, 140а).

«Все текущие ремонты в образовательных учреждениях были выполнены в летний период в рамках подготовки к началу нового учебного года, – отметил Сысоев. – Что касается этого детского сада, то здесь ведутся плановые капитальные работы: замена и модернизация всех инженерных сетей, замена окон, ремонты внутренних помещений».

Рабочие уже выполнили установку канальной вентиляции и обустройство нового теплопункта. Сейчас ведется ремонт сетей отопления, а также водоснабжения и канализации.

На время проведения реконструкции воспитанники ДОУ №125, 120 детей, переведены в близлежащий детский сад №15 (пр. Кольский, д. 95а).

Городские власти уделяют особое внимание учреждениям образования и оздоровлению детей. Продолжается реализация программы «Теплое окно». В ее рамках к началу нового учебного года в 12 дошкольных образовательных учреждениях заменены оконные блоки. Всего с начала действия программы заменено более 1800 оконных блоков.

Также выполнены работы по проекту «Дорога в школу» – только в этом году отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.

АГМ