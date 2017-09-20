В «Лапландии» пройдет День открытых дверей

20 Сентября 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В центре дополнительного образования «Лапландия» 23 сентября в 15:00 пройдет праздник творчества и мастерства в рамках Дня открытых дверей.

Все желающие ребята смогут принять участие в мастер-классах, интерактивных площадках и различных образовательных программах.

Образовательный процесс в Лапландии осуществляется в одновозрастных или в разновозрастных объединениях дополнительного образования (в кружках, клубах, студиях, театрах, секциях и других). Занятия проводятся по группам (всем составом объединения), звеньям, индивидуально в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в очной, очно-заочной формах обучения, в том числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.