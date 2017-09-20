В Мурманске могут создать центры выявления одарённых детей

20 Сентября 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Вопрос создания сети центров выявления и поддержки одарённых детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций обсудят на заседании правительства Мурманской области, которое состоится 22 сентября. Сообщается, что создание центров предполагается с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». С докладом по этой теме выступит министр образования Наталия Карпенко. Она же расскажет о повышении квалификации преподавателей образовательных организаций среднего профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс».

Кроме прочего на заседании обсудят выполнении программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. О социально-экономическом развитии Апатитов расскажет глава администрации города Николай Бова.