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Жизнь в Мурманске


Сари
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Би-порт
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О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске могут создать центры выявления одарённых детей
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 15:30

В Мурманске могут создать центры выявления одарённых детей


МУРМАНСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Вопрос создания сети центров выявления и поддержки одарённых детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций обсудят на заседании правительства Мурманской области, которое состоится 22 сентября. Сообщается, что создание центров предполагается с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». С докладом по этой теме выступит министр образования Наталия Карпенко. Она же расскажет о повышении квалификации преподавателей образовательных организаций среднего профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс».

Кроме прочего на заседании обсудят выполнении программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. О социально-экономическом развитии Апатитов расскажет глава администрации города Николай Бова.

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